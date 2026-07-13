Резиденты ОЭЗ Москвы почти в 1,5 раза увеличили налоговые отчисления в бюджет

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» по итогам первых трех месяцев 2026 нарастили отчисления в бюджет почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они отправили в казну более 7,8 миллиарда рублей налогов. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина для резидентов столичной ОЭЗ создан максимально комфортный инвестиционный климат: льготы по налогам на прибыль и имущество, режим свободной таможенной зоны и помощь с подключением к инженерной инфраструктуре. В ответ предприятия наращивают производственные мощности, расширяют штат и выводят на рынок новую продукцию. Как результат: в январе — марте этого года они перечислили в бюджет свыше 7,8 миллиарда рублей, что на 40% больше, чем в первом квартале 2025-го», — указал он.

Непосредственно Москва получила около 1,3 миллиарда рублей, что на 11% выше показателей прошлого года. А за все время работы ОЭЗ бюджет столицы пополнился на 22,2 миллиарда рублей, а суммарные отчисления компаний превысили 73,3 миллиарда рублей.

В топ-3 крупнейших налогоплательщиков в январе-марте 2026 попали производитель лифтового оборудования, разработчик лекарственных препаратов и компания, выпускающая сетевое оборудование для дата-центров.

