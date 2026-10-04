Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» втрое увеличил линейку аппаратов ИВЛ

За десять лет резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создал четыре тысячи высокотехнологичных изделий для реанимации и интенсивной терапии, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что это новое оборудование столичного производства успешно работает в больницах и в поликлиниках во всех регионах России. Ликсутов отметил, что за этот период резидент ОЭЗ вдвое увеличил производственные площади (до двух тысяч квадратных метров), что позволило компании качественно расширить выпуск одного из сложнейших видов медтехники.

Речь идет о производстве компании «Хирана+», выпускающей медоборудование экспертного класса для реанимации и интенсивной терапии. Известно, что ее флагманскими продуктами являются аппараты ИВЛ «Хиролог СВ Аура Профи» и «Хиролог СВ Аура Профи нео», а также современные турбинные аппараты «Вели Кейр».

«Первая линейка завода насчитывала всего два вида оборудования, сегодня предприятие производит шесть разновидностей высокотехнологичных аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательной техники. Число заказчиков увеличилось с десяти до более чем 300 медучреждений», - сообщил заммэра.

Отмечается, что динамичное развитие компании и кратный рост клиентского портфеля стали возможны благодаря преференциальному режиму ОЭЗ. Налоговые льготы, развитая логистика и готовая инфраструктура помогли организации быстро внедрять инновации и направлять сэкономленные средства на модернизацию линий по выпуску жизненно важной медтехники.

В 2026 году «Технополису Москва» исполняется 20 лет. За это время проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб российской промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет страны.

Сейчас на десяти площадках ОЭЗ общей площадью 430 Га локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий, которые представляют стратегические направления, в том числе микроэлектронику, биомедицину и ИТ.