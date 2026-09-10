Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличил продуктовую линейку в 100 раз

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» нарастил выпуск продукции до 2 миллионов единиц, включая адаптивную одежду и лечебную обувь. Поставки идут во все регионы России, а также в Китай и страны СНГ. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«При поддержке Правительства Москвы производители наращивают выпуск инновационной продукции и расширяют присутствие на мировых рынках. За 25 лет деятельности резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил более 2 миллионов пар ортопедической обуви и единиц адаптивной одежды», — сообщил он.

По его словам, компания выпускает 200 тысяч изделий в год и использует свыше 50 наукоемких разработок, а ее инвестиции в экономику города достигли 206 миллионов рублей.

Бренд «Ортомода» был в числе первых в России, кто вывел на мировые рынки лечебную обувь и одежду. Изначально у него было только восемь моделей, а сейчас их более 500, включая эксклюзивные изделия от российских дизайнеров и экологичную линейку из переработанного пластика. За все время работы корпорация увеличила число продуктов в 100 раз, а число заказчиков утроилось с 50 до 150 тысяч.

Основные товары изготавливается по личным меркам покупателей с учетом различий здоровья каждого клиента. Флагманский продукт — специализированная обувь для пациентов с синдромом диабетической стопы, детским церебральным параличом, а также для тех, кто использует протезы и ортезы.

В 2026 году ОЭЗ «Технополис Москва» отметила свой 20-летний юбилей со дня основания. За это время она прошла путь развития от площадки для старта инновационных проектов в ключевой центр российской промышленности и центр притяжения компаний, формирующих технологический суверенитет РФ. На данный момент на 10 площадках ОЭЗ «Технополис Москва» общей площадью 430 га расположено производство более 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих отрасли микроэлектроники, приборостроение, биомедицину, IT и робототехники.

Москва дает все необходимое для поддержания технологического суверенитета страны. Благодаря городским решениям и мерам поддержки резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» увеличивают выпуск инновационной продукции и расширяют присутствие на глобальных рынках. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

