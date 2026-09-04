Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил производство инновационной косметики

Инновационная косметика московского производства продолжает расширять географию поставок. Компания «Мезоформула», развернувшая свои мощности на площадке ОЭЗ «Технополис Москва», с января отгрузила заказчикам свыше 200 тысяч упаковок своей продукции. География сбыта охватила более десятка российских субъектов и семь иностранных государств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город создает условия для развития высокотехнологичных производств, в том числе в сфере биомедицины и космецевтики. Такие предприятия разрабатывают продукцию на основе передовых научных исследований и мировой доказательной медицины. С начала 2026 года резидент ОЭЗ «Технополис Москва» осуществил поставки более чем в 12 регионов страны, а также семь стран ближнего зарубежья почти на 200 миллионов рублей», — отметил заммэра.

Основой для всей товарной линейки бренда служат исключительно собственные научные изыскания. На полутора тысячах квадратных метров компании разместились исследовательский лабораторный комплекс и цеха, способные суммарно выпускать до 725 тысяч изделий ежегодно. В каталоге производителя представлены профессиональные космецевтические средства, составы для эстетической медицины, биоревитализанты, пептидные наборы и пилинги.

Среди главных бестселлеров марки выделяется активирующий лосьон против выпадения волос, обогащенный ДНК-комплексом для регенерации кожи, а также инновационные антивозрастные средства с сенолитиками, замедляющие клеточное увядание. Высокая эффективность достигается за счет точной дозировки и выверенного синергетического эффекта действующих веществ. Активнее всего закупки идут в Ленинградской, Московской, Калининградской и Новосибирской областях, на Кубани и в Башкирии.

Столичная экономическая зона, празднующая в текущем году свое двадцатилетие, обеспечивает резидентам комфортные условия и поддержку со стороны города. Это стимулирует предприятия масштабировать производство и выходить на международный уровень.

