Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал выпуск цифровой лаборатории для школы
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил серийное производство образовательного набора «Метрология» для младших школьников, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«В столице активно развивается высокотехнологичная промышленность и, как следствие, растет потребность в квалифицированных инженерных кадрах. Продукция резидента ОЭЗ помогает детям осваивать научные методы через практические занятия и эксперименты. Новая цифровая лаборатория учит работать с измерительными приборами и датчиками, анализировать результаты и делать выводы», — сказал Ликсутов.
По его словам, такие проекты помогают готовить инженерные кадры.
Набор от компании «Научные развлечения» включает классические приборы (весы, линейку, термометр и др.) и цифровые датчики — с их помощью дети могут провести свыше 200 опытов и научиться анализировать данные. У компании более 30 патентов, а её продукция создаёт непрерывную образовательную среду — от детсада до вуза.
Продукция резидентов ОЭЗ поставляется по всей России: от Калининграда до Дальнего Востока. В 2026 году «Технополис Москва» отметит 20‑летие. Сейчас на 10 площадках зоны работают свыше 240 высокотехнологичных предприятий в сферах микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, ИТ и робототехники.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Захарова назвала проблему Курил придуманной за японцев
- На НПЗ в Уфе загорелась установка после атаки БПЛА
- Пострадавшие из-за шумовой гранаты в Подмосковье педагоги вернулись к работе
- Над территорией России сбили 453 украинских дрона
- Рунет на дизель-генераторах: Сетевой сбой связали с частичным блэкаутом
- При ночной атаке БПЛА в Донецке погиб один человек, четверо пострадали
- Умер режиссер сериала «Шпион, выйди вон!» Джон Ирвин
- «Роскосмос» подготовит двух космонавтов из Мьянмы
- Утонем в музыкальном мусоре? В индустрии оценили долю ИИ-треков на стримингах
- В Совфеде заявили об отсутствии контактов между сенаторами России и США