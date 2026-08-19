Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал выпуск цифровой лаборатории для школы

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил серийное производство образовательного набора «Метрология» для младших школьников, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В столице активно развивается высокотехнологичная промышленность и, как следствие, растет потребность в квалифицированных инженерных кадрах. Продукция резидента ОЭЗ помогает детям осваивать научные методы через практические занятия и эксперименты. Новая цифровая лаборатория учит работать с измерительными приборами и датчиками, анализировать результаты и делать выводы», — сказал Ликсутов.

По его словам, такие проекты помогают готовить инженерные кадры.

Набор от компании «Научные развлечения» включает классические приборы (весы, линейку, термометр и др.) и цифровые датчики — с их помощью дети могут провести свыше 200 опытов и научиться анализировать данные. У компании более 30 патентов, а её продукция создаёт непрерывную образовательную среду — от детсада до вуза.

Продукция резидентов ОЭЗ поставляется по всей России: от Калининграда до Дальнего Востока. В 2026 году «Технополис Москва» отметит 20‑летие. Сейчас на 10 площадках зоны работают свыше 240 высокотехнологичных предприятий в сферах микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, ИТ и робототехники.

