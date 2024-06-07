Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал производство инструментов для токарной обработки

Компания «Микробор» запустила серийное производство твердосплавных пластин для токарной и фрезерной обработки металла, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Компания локализовала в ОЭЗ Москвы выпуск сменных многогранных режущих пластин, которые применяются при токарной и фрезерной обработке деталей из чугуна и различных видов стали. После выхода на проектную мощность предприятие будет производить до трех миллионов штук пластин в год», - пояснил он.

По словам Овчинского, с 2019 года предприятие имеет статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Инвестиции, привлеченные в проект, превысили 400 миллионов рублей, часть суммы получена благодаря займу Фонда развития промышленности. Выпускаемая продукция позволит заменить импортные аналоги на российском рынке.

Компания «Микробор» разработала особую технологию изготовления инструментов для токарной и фрезерной обработки. При этом предприятие производит продукцию из синтетических сверхтвердых материалов – кубического нитрида бора и поликристаллического алмаза. Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, технология создания инструментов разработана в собственном научно-техническом центре компании. Авторский подход позволяет увеличить износостойкость изделий.

На данный момент продукцию «Микробор» использует более 650 компаний России и дружественных стран. Среди них - Северсталь, ГАЗ, Автоваз и Россельмаш.

По словам генерального директора компании Павла Решетова, запуск нового производства поможет существенно расширить число заказов от сторонних предприятий. «Современное оборудование, установленное компанией в ОЭЗ «Технополис Москва», позволяет создавать продукцию на уровне ведущих мировых аналогов», – резюмировал он.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» является территорией с особым юридическим статусом и действующим льготным режимом предпринимательской деятельности. В течение нескольких лет она остается лидером международных и национальных отраслевых рейтингов. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, резиденты ОЭЗ уже запустили ряд импортозамещающих производств.

