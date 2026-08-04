Резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск модулей для жилых домов до 10 единиц в день
Объем производства железобетонных крупногабаритных модулей, которые применяются при строительстве жилых домов, социальных объектов и административных зданий вырос в 2,5 раза — с четырех до 10 единиц ежедневно. Такого результата добился резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в городе созданы благоприятные условия, способствующие развитию производств и привлечению инвестиций в столичную промышленность. Резидент столичной ОЭЗ нарастил выпуск уникальных крупногабаритных жилых модулей, площадь каждого из которых достигает 100 кв. м», — рассказал он.
Ликсутов добавил, что ресурсы производителя позволяют ежегодно выводить на рынок до 450 тысяч кв. м таких изделий, а увеличение объемов позволит нарастить темпы строительства жилья и социальной инфраструктуры в столице.
Этой работой занимается резидент ОЭЗ компания «Комбинат инновационных технологий — Монарх». Она выполняет весь комплекс работ: от сборки несущего каркаса до монтажа фасадов и оконных блоков, а также прокладки инженерных коммуникаций и чистовой отделки. Конструкции завода позволяют вести свободную планировку квартир и предлагать различные архитектурные решения для фасадов.
Предприятие поставляет свою продукцию для реализации городских проектов. Так, в рамках реновации в столичном районе Черемушки были построены два жилых дома с использованием крупногабаритных модулей. Также по этой технологии возведены детский сад на 300 мест в Измайлове и здание управы района Филимонковский.
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