Реорганизация Депстроя усилит контроль за реализацией важных для Москвы проектов
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление московского правительства о реорганизации столичного Департамента строительства. Из него будет выделен Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, а Департамент строительства переименуют в Департамент гражданского строительства города Москвы.
«Мы усиливаем контроль за такими ключевыми направлениями развития города, как строительство социальных и инфраструктурных объектов. Так, с 2011 года в Москве построили 1080 социальных объектов. До конца года планируется достроить ещё порядка 40. Среди них пятый флагманский центр на территории больницы им. Буянова. В 2025 году завершится строительство детской городской больницы святого Владимира и нового комплекса Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколково», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Кроме того, отметил вице-мэр, большое внимание уделяется строительству новых дорог и станций метро. Сеть метрополитена увеличилась в 1,8 раза с 2011 года, за ближайшие пять лет будут построены еще 30 станций и свыше 70 км путей. Кроме того, с 2011 года в городе возведено порядка 1400 км дорог, в 2024 году будет введено в строй еще свыше 80 км дорожного полотна. Распределение полномочий необходимо для усиления команды и повышения контроля за реализацией важных и востребованных проектов, подчеркнул Ефимов.
Среди важнейших социальных и транспортных проектов — новый кампус МГТУ имени Баумана, а также Троицкая линия Московского метрополитена и первая отапливаемая наземная станция «Потапово».
Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы возглавит Василий Десятков, бывший замминистра транспорта России и директор ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства».
В свою очередь Департамент гражданского строительства возглавит Рафик Загрутдинов, который руководил Департаментом строительства города Москвы с января 2020 года.
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