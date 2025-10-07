Ремонт четырех жилых домов выполнят в Мещанском районе
Капремонт пройдет в четырех многоквартирных домах в Грохольском переулке, Мещанском переулке и на улице Гиляровского (район Мещанский). Проект ремонта согласован, об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Ремонт проведут в четырех многоквартирных домах 1915–1959 годов постройки в Мещанском районе столицы. Проектные решения предполагают ряд различных внутренних ремонтных и отделочных работ», – добавил Щербаков.
Так в четырехэтажном здании 1915 года постройки на улице Гиляровского выполнят ремонт подъезда: покрасят и расчистят потолки и стены, а также боковые и нижние поверхности лестничных маршей, выровняют и облицуют плиткой стены на первом этаже, заменят покрытие и стяжку на полах, отшлифуют ступени и нанесут полиуретановое покрытие, заменят почтовые ящики и деревянные поручни, а также приведут в порядок стены лифтовой шахты.
Восстановительный ремонт в местах замены инженерных коммуникаций выполнят в шестиэтажном доме 1917 года постройки на улице Гиляровского. Здесь заменят плитку и стяжку пола в подвале, расчистят потолки и стены и покрасят их, обработав антигрибковыми составами.
Также восстановительный ремонт в местах замены магистралей отопления и холодного водоснабжения выполнят в трехэтажном здании 1917 года постройки в Колокольниковом переулке. А в восьмиэтажном доме 1959 года постройки в Грохольском переулке заменят стволы мусоропроводов, отремонтируют и обеззаразят поверхности мусорокамер с заменой плитки на потолках и стенах, поменяют входные двери в мусорокамеры и установят новые мусорные баки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России производство водки снизилось на 6% с начала года
- В Липецкой области обломки БПЛА повредили машину и частный дом
- В Турции в ДТП с микроавтобусом погибли пять человек
- СМИ: В ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока
- Инфраструктуры нет, есть вопрос: Трампа заинтересовало, для чего Украине ракеты Tomahawk
- В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения
- Арестовича объявили в международный розыск
- Над российскими регионами сбили 184 украинских беспилотника
- В Минкультуры выступили за включение отечественных песен на соревнованиях
- Предложено закрепить ежегодную индексацию зарплат в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru