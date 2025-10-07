Ремонт четырех жилых домов выполнят в Мещанском районе

Капремонт пройдет в четырех многоквартирных домах в Грохольском переулке, Мещанском переулке и на улице Гиляровского (район Мещанский). Проект ремонта согласован, об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Ремонт проведут в четырех многоквартирных домах 1915–1959 годов постройки в Мещанском районе столицы. Проектные решения предполагают ряд различных внутренних ремонтных и отделочных работ», – добавил Щербаков.

Так в четырехэтажном здании 1915 года постройки на улице Гиляровского выполнят ремонт подъезда: покрасят и расчистят потолки и стены, а также боковые и нижние поверхности лестничных маршей, выровняют и облицуют плиткой стены на первом этаже, заменят покрытие и стяжку на полах, отшлифуют ступени и нанесут полиуретановое покрытие, заменят почтовые ящики и деревянные поручни, а также приведут в порядок стены лифтовой шахты.

Восстановительный ремонт в местах замены инженерных коммуникаций выполнят в шестиэтажном доме 1917 года постройки на улице Гиляровского. Здесь заменят плитку и стяжку пола в подвале, расчистят потолки и стены и покрасят их, обработав антигрибковыми составами.

Также восстановительный ремонт в местах замены магистралей отопления и холодного водоснабжения выполнят в трехэтажном здании 1917 года постройки в Колокольниковом переулке. А в восьмиэтажном доме 1959 года постройки в Грохольском переулке заменят стволы мусоропроводов, отремонтируют и обеззаразят поверхности мусорокамер с заменой плитки на потолках и стенах, поменяют входные двери в мусорокамеры и установят новые мусорные баки.

