Реконструкция участка МКАД на востоке Москвы начнется в 2025 году
Строители приступят к реконструкции участка МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой в 2025 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков в интервью агентству «Интерфакс».
По его словам, проектом предусмотрено строительство двух пешеходных переходов и 7,7 км дорог. Сейчас ведется проектирование работ, отметил руководитель департамента.
Кроме того, добавил Десятков, будут реконструированы заездные карманы, боковые проезды, переходно-скоростные полосы и съезды на пересечении МКАД с улицей Победы, Носовихинским шоссе и шоссе Энтузиастов. Также глава департамента заявил о завершении программы реконструкции развязок на МКАД.
Он отметил, что было модернизировано 22 развязки общей длиной свыше 180 км, в прошлом остались старые «клеверные» развязки. Последней в этом перечне стала развязка на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе.
Ранее руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщал, что физкультурно-оздоровительный комплекс «Алтайский» на востоке столицы готов на 85%.
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