Региональные заказчики совершили на Портале поставщиков больше 33 тысяч покупок

Заказчики из регионов в период с января по сентябрь 2024 года произвели на Портале поставщиков более 33,5 тысячи покупок по потребностям, сэкономив 400 миллионов рублей, сообщила глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



Портал поставщиков позволяет муниципальным и государственным заказчикам размещать информацию о срочных нуждах среди 350 тысяч поставщиков.



«За девять месяцев этого года регионы заключили на Портале более 33,5 тысячи контрактов по итогам закупок по потребностям на сумму 5,9 миллиарда рублей. Снижение начальной максимальной цены на основе предложений поставщиков позволило им сэкономить при заключении контрактов около 400 миллионов рублей», – отметила Багреева.



Благодаря закупкам по потребностям региональные заказчики могут оперативно приобретать на Портале различные товары: продукты, канцелярию, услуги и другое. Также в публикации указывается период, в который поставщики могут устанавливать цену.



Глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что больше всего закупок по потребностям на Портале совершили в Ямало-Ненецком автономном округе. Так, там заключили 9,6 тысячи контрактов на сумму 1,76 миллиарда рублей. Также в пятерку самых активных регионов вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская и Кемеровская область.



В Департаменте информационных технологий Москвы уточнили, что для удобства пользователей на Портале определяется местоположение и отображаются похожие закупки по региону. Также пользователям доступны и другие цифровые возможности, которые помогают расширить рынок сбыта.



Портал поставщиков был основан в 2013 году с целью автоматизации закупок малого объема. Сегодня перечень товаров и услуг включает в себя 2,9 миллиона уникальных наименований.

