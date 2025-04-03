Развитие района Очаково-Матвеевское разнообразит жизнь молодежи

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии территории нежилой застройки площадью 3,28 гектара в районе Очаково-Матвеевское. Здесь собираются построить фитнес-центры, площадки для спорта, офисы, магазины. Благодаря реорганизации территории появится свыше 4,4 тысячи новых рабочих мест.



По словам архитектора и градостроителя Петра Анурина, этот район экологически чистый и обладает хорошей транспортной доступностью, а по соседству проживает и учится много молодежи.



«Логичным вектором комплексного развития этой территории является создание культурных объектов и мест приложения труда. Таким образом может быть создан мощный синергетический эффект, в результате которого городская жизнь в этой части города станет наполненной и интересной», - заявил он.



Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве жилых и деловых кварталов по программе КРТ, благодаря чему в столице появится 93,3 тысячи рабочих мест.



«Так, с 2020 года по программе КРТ утверждены проекты планировки участков общей площадью 486,3 гектара. На этих площадках, расположенных в 11 административных округах Москвы, построят почти 10,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. В результате город получит 93,3 тысячи рабочих мест», - отметил он.

