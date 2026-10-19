Разработки резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» стали героями театральных постановок

В Зеленограде 22 октября пройдет интерактивное шоу «Научный городок-2026», где театральное искусство объединится с передовыми технологиями. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. Организатором центрального события Фестиваля науки «Наукоград-2026» выступает резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — Научно-исследовательский институт молекулярной электроники.

Мероприятие пройдет в «Ведогонь-театре» и соберет молодых специалистов, школьников, студентов.

«ОЭЗ “Технополис Москва” активно поддерживает образовательные инициативы резидентов. Сегодняшние школьники и студенты завтра станут инженерами и разработчиками, которые будут развивать наши высокотехнологичные площадки. Такие интерактивные проекты помогают решать задачи кадровой политики и укреплять технологический суверенитет страны. Шоу показывает молодежи, что карьера в науке доступна, перспективна и поддерживается городом. Только с начала 2026 года на предприятиях ОЭЗ Москвы прошли стажировку 900 студентов столичных колледжей и вузов», — отметил Дегтев.

По его словам, это поможет ребятам развить конкурентоспособность и получить предложения о трудоустройстве.

Отмечается, что зрителей ждет иммерсивный спектакль. Театральные эскизы «Иван-транзистор», «Я чувствую» и «ЧИЧИК.OFF» поставлены на основе реальных разработок резидентов ОЭЗ Москвы в области транзисторных технологий, нейропротезирования и энергонезависимой памяти нового поколения.

Шоу готовил Центр оценки и развития компетенций. Оно является частью фестиваля, в рамках которого также откроется футурологическая дискуссионная площадка «Инновационный Зеленоград 2026» и пройдут практические мастер-классы в НИИМЭ.

