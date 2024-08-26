Ракова: В Москве стартовал набор в группы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников

Набор в группы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников начинается в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В прошлом году занятия столичных сборных посетили 40 тысяч человек. Как отметила вице-мэр, ребята благодаря своему трудолюбию и всесторонней поддержке города показывают блестящие результаты соревнованиях в стране и мире.

«Только в этом году москвичи завоевали награды на Всероссийской робототехнической олимпиаде, взяли золото на международных олимпиадах в Казахстане, Иране и Саудовской Аравии. А всего на счету столичных школьников по итогам девяти состязаний 35 медалей разного достоинства. И мы продолжаем вовлекать в олимпиадное движение все больше учеников из разных районов Москвы, с разным уровнем подготовки», — отметила Ракова.

В подготовке к состязаниям участвуют ведущие преподаватели города и профессиональные психологи. Со школьниками работают тренеры Центра педагогического мастерства, ученые Российской академии наук, профессора престижных вузов, в том числе МГУ им. М. В. Ломоносова, Московского физико-технического института, Высшей школы экономики. Занятия в сборных проходят по 24 представленным на Всероссийской олимпиаде предметам.

Присоединиться к подготовке можно будет в сентябре, для этого необходимо пройти отбор, подтвердив свой уровень знаний. Формат отбора кандидатов и их возраст зависят от выбранной дисциплины. Общие сведения об отборе и заданиях, рекомендации по подготовке представлены в специальном разделе на сайте Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки Москвы.

Ученики, которые стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады в прошлом году, участвуют в подготовке без дополнительных испытаний. Школьники, прошедшие отбор, получат статус кандидатов в сборные и в течение года смогут посещать еженедельные семинары, выездные школы, онлайн-курсы. Не прошедшие отбор ребята или учащиеся младших классов войдут в резерв сборной, им будут доступны кружки на базе школ, онлайн-курсы и работа с кураторами.

