Ракова: В Москве стартовал набор в группы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников
Набор в группы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников начинается в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В прошлом году занятия столичных сборных посетили 40 тысяч человек. Как отметила вице-мэр, ребята благодаря своему трудолюбию и всесторонней поддержке города показывают блестящие результаты соревнованиях в стране и мире.
«Только в этом году москвичи завоевали награды на Всероссийской робототехнической олимпиаде, взяли золото на международных олимпиадах в Казахстане, Иране и Саудовской Аравии. А всего на счету столичных школьников по итогам девяти состязаний 35 медалей разного достоинства. И мы продолжаем вовлекать в олимпиадное движение все больше учеников из разных районов Москвы, с разным уровнем подготовки», — отметила Ракова.
В подготовке к состязаниям участвуют ведущие преподаватели города и профессиональные психологи. Со школьниками работают тренеры Центра педагогического мастерства, ученые Российской академии наук, профессора престижных вузов, в том числе МГУ им. М. В. Ломоносова, Московского физико-технического института, Высшей школы экономики. Занятия в сборных проходят по 24 представленным на Всероссийской олимпиаде предметам.
Присоединиться к подготовке можно будет в сентябре, для этого необходимо пройти отбор, подтвердив свой уровень знаний. Формат отбора кандидатов и их возраст зависят от выбранной дисциплины. Общие сведения об отборе и заданиях, рекомендации по подготовке представлены в специальном разделе на сайте Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки Москвы.
Ученики, которые стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады в прошлом году, участвуют в подготовке без дополнительных испытаний. Школьники, прошедшие отбор, получат статус кандидатов в сборные и в течение года смогут посещать еженедельные семинары, выездные школы, онлайн-курсы. Не прошедшие отбор ребята или учащиеся младших классов войдут в резерв сборной, им будут доступны кружки на базе школ, онлайн-курсы и работа с кураторами.
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