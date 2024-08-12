Ракова: Треть случаев рака в эндоцентрах Москвы выявляют на начальных стадиях

Открытие высокопотоковых эндоскопических центров позволило повысить качество диагностики онкозаболеваний в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что на данный момент в городе функционирует четыре специализированных высокопотоковых эндоцентра.

«В общей сложности врачи провели почти 600 тысяч исследований. В результате удалось выявить свыше семи тысяч случаев онкологии, при этом более двух тысяч из них — на нулевой и ранней стадиях», — пояснила Ракова.

Обычно начальные стадии рака ЖКТ протекают бессимптомно, однако эндоскопические исследования позволяют обнаружить заболевание. Как уточнила вице-мэр, в системе столичного здравоохранения налажена эффективная маршрутизация пациентов. Московские медорганизации объединены единым цифровым контуром, что обеспечивает преемственность между эндоцентрами и амбулаторной службой.

Врачи поликлиник могут отправлять в медучреждения пациентов, находящихся в группе риска, либо в том случае, если в их семейном анамнезе есть онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта.

В случае выявления новообразования специалисты эндоцентров имеют возможность удалить его прямо во время исследования либо направить пациента в стационар для получения необходимого хирургического лечения. Затем образцы тканей отправляют в одну из московских специализированных патоморфологических лабораторий. Если гистологическое исследование подтверждает злокачественность опухоли, пациента прикрепляют к одному из столичных центров амбулаторной онкологической помощи.

