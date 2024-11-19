Ракова: Стартовал прием заявлений на выездные регистрации брака в 2025 году
Загсы столицы начали прием заявлений на 2025 год для выездной регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья», сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что пары могут подать заявление во дворцах бракосочетания и онлайн на сайте. По словам Раковой, благодаря проекту «Новые адреса счастья», который стартовал свыше пяти лет назад, москвичи могут сделать свои свадьбы еще более запоминающимися и уникальными. За это время было проведено более 60 тысяч церемоний вне традиционных загсов, в частности в особняке Спиридонова, на станции метро «Маяковская» и на стадионе «Спартак».
Заммэра подчеркнула, что с каждым годом проект становится все более популярным. Так, с января по октябрь свои отношения зарегистрировали 11,5 тысяч пар, что на 20% больше, чем за такой же период прошлого года. На свадебный сезон 2025 года доступно свыше 10,5 тысяч слотов на популярных площадках.
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