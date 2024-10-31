Ракова сообщила об открытии центра коллективного пользования омиксными технологиями
Уникальный Центр коллективного пользования омиксными технологиями открыли в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, открытие центра позволит исследовательским командам страны разрабатывать передовые методы диагностики и профилактики заболеваний.
«Это создает возможности для внедрения персонализированного подхода к лечению и совершенствования медицинской помощи», –– добавила Ракова.
Омиксные технологии — это современный метод генерации больших объемов биологических и биомедицинских данных человека. Подобные инновации позволяют врачам точнее подбирать методы лечения, проводить раннюю диагностику и выявлять болезнь до появления первых симптомов.
Для проведения исследований с помощью таких технологий в центре установили новейшее оборудование на сумму более 160 миллионов рублей, включая высокопроизводительные секвенаторы нового поколения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru