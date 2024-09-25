Ракова сообщила об открытии после ремонта еще 44 молочно-раздаточных пункта в столице

Модернизация системы молочно-раздаточных пунктов продолжается в Москве, были обновлены еще 44 из них. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, город создает комфортные условия для получения бесплатных продуктов питания для беременных, кормящих мам и их малышей.

«На сегодняшний день мы уже успели отремонтировать еще 44 молочно-раздаточных пункта, переоборудовали их по современным стандартам: это новая сантехника, надежные системы пожарной безопасности и кондиционирования. Внутри и снаружи — удобная и понятная навигация, оформление помещений выполнено в едином стиле, в распоряжении посетителей и работников эргономичная и функциональная мебель», — сообщила Ракова.

В рамках модернизации в Москве обновили 128 молочных кухонь, 28 пунктов планируют открыть в ближайшее время.

Общая площадь 44 отремонтированных точек — свыше 4 тысяч квадратных метров, они открылись в 10 округах столицы: ВАО, ЗАО, ЗелАО, САО, СВАО, СЗАО, ЦАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО.

Всего в Москве действует более 200 молочно-раздаточных пунктов, которые предоставляют в том числе витаминизированные соки, молоко, молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, творог. Бесплатное питание могут получить беременные горожанки, кормящие матери малышей до шести месяцев, дети в возрасте до трех лет, не достигшие 7 лет ребята из многодетных семей, дети до 15 лет с хроническими заболеваниями, малыши с инвалидностью.

