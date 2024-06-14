Ракова сообщила о двух тысячах экскурсий на предприятия Москвы для учащихся предпрофклассов

Учащиеся предпрофессиональных классов школ Москвы с начала учебного года посетили около двух тысяч экскурсий на предприятиях города, расширяя свои знания и опыт через практическое знакомство с разными сферами. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила заммэра, почти все выпускники предпрофессиональных классов поступают в вузы именно по своим направлениям, и экскурсии — один из способов познакомить школьников с профессией.

«У ребят они находят большой отклик. Они с удовольствием погружаются в профессиональные нюансы, знакомятся с практической частью специальности. В этом году уже более 15 тысяч десятиклассников познакомились со столичными организациями. Всего прошло 2000 экскурсий», — поделилась Ракова.

Так, школьники из медклассов побывали в детских и взрослых поликлиниках, многопрофильных стационарах и подстанциях скорой помощи Департамента здравоохранения Москвы. Ребята познакомились с работой различных специалистов, изучили оборудование и новые стандарты помощи, пообщались с врачами разных специальностей. Всего выпускники посетили свыше 130 медорганизаций.

В свою очередь, ученики инженерных классов при поддержке Департамента инвестиционной и промышленной политики познакомились с технопарками и высокотехнологичными производственными комплексами, посетили более 80 предприятий, производящих продукцию от детского питания и косметики до ракетных двигателей и вертолетов. В проекте участвовали предприятия из 16 отраслей.

Кроме того, выпускники посетили учреждения, отвечающие за инфраструктуру города, организации из сфер медиапроизводства и журналистики (офисы телеканалов, радиостанций, киностудий, газет, издательств, библиотеки), ИТ-компании.

Новый стандарт предпрофессионального образования в школах Москвы действует с 2023 года, программы предполагают углубленное изучение профильных предметов и знакомство с особенностями будущих профессий.

