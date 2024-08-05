Ракова рассказала об успехах выпускников колледжей в ИТ-отрасли
Выпускники колледжа связи № 54 имени П. М. Вострухина в Москве получили сертификаты ведущих компаний-разработчиков ИТ-решений. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, в колледжах города готовят новое поколение специалистов, которые начинают практику с первого курса, и она занимает свыше 70% общего времени обучения.
«Совсем недавно студенты московского колледжа связи получили сертификаты от ведущих разработчиков ИТ-решений. В течение года учащиеся выпускного курса аттестировались на специальном киберполигоне. Они продемонстрировали владение теорией, практические навыки по предупреждению, обнаружению и нейтрализации компьютерных атак», — поделилась Ракова.
Полигон был создан на базе отечественных программных продуктов и предоставлен колледжу бесплатно ведущими разработчиками, в числе которых компании «РЕД СОФТ», «ИнфоВотч», «ИнфоТеКС».
В Москве продолжается приемная кампания в колледжах, для девятиклассников открыли дополнительно 10 тысяч бюджетных мест для на самые популярные направления. Так, увеличены контрольные цифры приема на специальности в сфере ИТ, в том числе «Информационные системы и программирование», «Сетевое и системное администрирование», «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».
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