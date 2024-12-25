Ракова рассказала о круглосуточной помощи бездомным людям в новогодние праздники

Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки и городские пункты обогрева в новогодние праздники продолжат оказывать помощь людям, оказавшимся на улице. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В зависимости от личной истории, человеку окажут поддержку в восстановлении документов, трудоустройстве, налаживании утерянных контактов с близкими, а также предложат сопровождение юристов и психологов», - заявила она.

По словам Раковой, перед праздничными днями в городе усилили информирование о возможностях поддержки, добавив плакаты с контактами мобильной службы помощи бездомным.

Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки работает более 28 лет. За это время специалисты разработали комплексную модель индивидуального подхода для помощи бездомным. Стационарные пункты при центре, расположенные на улицах Иловайской, Матросова, Ижорской, и Михельсона, всю зиму будут работать круглосуточно. Там также готовы оказать помощь тем, кто потерялся и не может вспомнить, где находится их дом.

Помимо прочего возле Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов работают пункты обогрева, открытые с 20:00 до 08:00. В Москве также работают два городских мобильных здравпункта.

Мобильные и стационарные пункты не рассчитаны на длительное пребывание, однако если человек нуждается в более комплексной помощи, ему помогут добраться до Центра имени Е.П. Глинки.

В 2024 году при поддержке центра полностью прошли ресоциализацию 273 человека, еще около полутора тысяч восстановили утраченные документы.

