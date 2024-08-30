Ракова рассказала о более 600 тысячах услуг, оказанных в столичных ветклиниках

По её словам, к столичным ветеринарам обращаются не только владельцы привычных собак и кошки, но и хозяева экзотических животных, например, игуан и сурикатов.

Она отметила, что в число наиболее востребованных попали услуги ветеринаров-терапевтов, а также хирургия и УЗИ-диагностика.

«За 8 месяцев 2024 года госветклиники столицы провели уже 312 тысяч приёмов домашних питомцев, а животным оказано более 670 тысяч ветеринарных услуг», – заключила вице-мэр.

Ранее сервис «Кот Здоров» выяснил, что более половины всех обращений к ветеринарам в РФ летом по домашним питомцам (52%) касается укусов клещей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

