Ракова рассказала о более 600 тысячах услуг, оказанных в столичных ветклиниках
Ежедневно в московских ветклиниках помогают более чем тысяче пушистых пациентов. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, к столичным ветеринарам обращаются не только владельцы привычных собак и кошки, но и хозяева экзотических животных, например, игуан и сурикатов.
Она отметила, что в число наиболее востребованных попали услуги ветеринаров-терапевтов, а также хирургия и УЗИ-диагностика.
«За 8 месяцев 2024 года госветклиники столицы провели уже 312 тысяч приёмов домашних питомцев, а животным оказано более 670 тысяч ветеринарных услуг», – заключила вице-мэр.
Ранее сервис «Кот Здоров» выяснил, что более половины всех обращений к ветеринарам в РФ летом по домашним питомцам (52%) касается укусов клещей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru