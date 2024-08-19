Ракова: Проект «Спортивные выходные» объединил свыше 113 тысяч москвичей за 4 года
Число площадок для тренировок в Москве в рамках проекта центров «Мои Документы» и Департамента спорта «Спортивные выходные» возросло до 72. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила заммэра, инициатива пользуется большой популярностью и за четыре года объединила более 113 тысяч человек, поучаствовавших в офлайн-тренировках с профессиональными спортсменами. Желающим присоединиться к «Спортивным выходным» помогают сотрудники центров госуслуг, которые регистрируют участников, напоминают о занятиях, встречают гостей на тренировках.
«В 2024 году мы расширили проект – этим летом количество площадок увеличилось до 72 и они включили в себя такие популярные и всеми любимые места как: Парк Победы, гастроквартал "Три вокзала. Депо", фудмолл "Депо. Москва", Центральный рынок и Культурный центр ЗИЛ. Кроме того, впервые этим летом тренировки проводят на живописных причалах Москвы — на Нагатинском Затоне, Братеевской и Краснопресненской набережных, набережных Марка Шагала и в парке Печатники», — рассказала Ракова, добавив, что за четыре года количество площадок увеличилось втрое.
«Спортивные выходные» предлагают офлайн-тренировки, доступные на канале проекта ежедневные утренние зарядки, онлайн-тренировки по различным видам спорта, медитации. Все эфиры сохраняются и в любое время доступны для просмотра. График бесплатных тренировок размещен на сайте проекта «Спортивные выходные», запись участников ведется во всех офисах «Мои Документы».
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