Ракова: Проект «Давай ДруЖИТЬ!» осуществил мечту московской школьницы в студии телеканала RT

Московский проект «Давай ДруЖИТЬ!» и его партнер международный телеканал «Russia Today» исполнили мечту 17-летней школьницы Гали Н. познакомиться с профессиональным миром тележурналистики. В рамках экскурсии девушка встретилась с заместителем мэра столицы по вопросам социального развития Анастасией Раковой, а также главным редактором «МИА Россия Сегодня» Маргаритой Симоньян.

Как отметила Ракова, проект был создан, чтобы обеспечить детей с особенностями развития или оказавшихся в трудной жизненной ситуации благоприятной средой для роста и развития, познакомить их с наставниками и старшими товарищами, помочь найти жизненный ориентир и определиться с дальнейшей карьерой.

«За 3,5 года существования проекта ребята встретились со спасателями, космонавтами, автомеханиками, художниками, футболистами. И вот сегодня Галя смогла почувствовать себя настоящим журналистом, посетив студию крупнейшего международного канала России – RT, и получила уникальное предложение пройти здесь стажировку», – указала вице-мэр.

Школьница учится в медиаклассе, интересуется журналистикой, режиссурой, режиссурой монтажа. Маргарита Симоньян в рамках встречи поделилась с Галей секретами профессии и провела экскурсию, завершившуюся в школе журналистики RT. Здесь девушка продолжила погружение в процесс вместе со специалистами. Как отметила школьница, участие в проекте «Давай ДруЖИТЬ!» стало для нее шансом «прикоснуться к миру журналистики, увидеть все своими глазами и убедиться в искренности намерений о профессиональном будущем».

Партнером проекта «Давай ДруЖИТЬ!» может стать любая компания из государственного и коммерческого сектора, организовав для ребят экскурсии, стажировки, знакомства с наставниками и занятия. К сети партнеров уже присоединились в том числе Московский транспорт , завод «Москвич», центр «Профессии будущего», футбольный клуб «Спартак», издательский дом «Аргументы и Факты», RU.TV и другие. Будущие друзья-партнеры могут оставить свою заявку на сайте проекта «Давай ДруЖИТЬ!».

