Ракова: Первыми посетителями форума-фестиваля в Гостином Дворе стали семьи с детьми

Первыми посетителями площадки форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе стали семьи с детьми и семьи участников специальной военной операции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, которая встретилась с гостями.

«На форуме-фестивале в Гостином дворе мы создали город будущего, в котором есть свои улицы, площади и проспекты. И главная его площадь – это площадь столичных семей. Нам есть чем гордиться, ведь сегодня в московских семьях одновременно живут четыре поколения. Еще несколько лет назад мы знали о своих прадедушках и прабабушках только по рассказам старших, а сейчас младшее поколение может напрямую пообщаться с ними», – сказала она.

Первым посетителям показали музей Бульвар Московского долголетия, Проспект знаний и Аллею технологий будущего. Дети получили возможность посетить мастер-классы по кастомизации шопперов и футболок, а также созданию чокера «цепочка моей ДНК».

Среди первых гостей фестиваля Людмила и Ильдар Акчурины вместе с детьми Тимуром, Ильей и Жанной, эта семья получает поддержку города в виде льгот для многодетных семей. Гостиный Двор посетили Тимофей и Вера Асачёвы вместе с детьми, которые в 2024 году стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года-24».

Также среди гостей семья героя специальной военной операции. Отец семьи Маркушиных, в которой воспитывается трое детей, участвовал в специальной военной операции.

