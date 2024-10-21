Ракова отметила достижения московского проекта по медицине на BRICS Solutions Awards
Два цифровых проекта Москвы стали победителями международной премии BRICS Solutions Awards, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, проект «Цифровой двойник города Москвы» отметили в номинации «Платформы и комплексные решения для правительства и государственного управления». Масштабная управленческая платформа позволяет разместить проект будущей застройки как в формате 3D-моделей, так и в виде моделей с более детальной проработкой (BIM, PBR). Потому оценить, как новое здание впишется в архитектуру города, можно еще на этапе строительства.
Также проект «Эксперимент по использованию инновационных технологий в области компьютерного зрения для анализа медицинских изображений и дальнейшего применения в системе здравоохранения города Москвы», реализованный на базе Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения, одержал победу в номинации «Биотехнологии и национальное здоровье». С 2024 года его масштабирование при интеграции с платформой «МосМедИИ» возможно на любой регион. На данный момент поток исследований сервисам искусственного интеллекта направляют более 10 субъектов страны
«Уже четыре года искусственный интеллект активно помогает нашим рентгенологам в работе. За это время он обработал более 13 миллионов исследований и сейчас способен выявлять 38 заболеваний, но окончательное решение всегда остается за врачом», — сообщила Ракова.
Премия BRICS Solutions Awards ежегодно проводится страной-председателем БРИКС. В 2024 году конкурс посвящен технологическим инновациям. В общей сложности на конкурс было отправлено 1,3 тысячи заявок от представителей из 10 стран. Около 100 конкурсантов прошли в отборочный тур, из них 56 попали в финал конкурса.
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