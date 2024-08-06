Ракова: Онкологические стационары Москвы полностью перешли на безбумажный формат работы

Новые сервисы ведения документации в цифровом формате внедрили во всех онкологических стационарах Москвы, более 7 тысяч сотрудников обучили по специально разработанной программе. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как напомнила вице-мэр, с 2019 года в городе пошагово внедряют новый стандарт оказания онкопомощи, который включает использование новейших технологий и методов. Особое внимание уделяется обучению врачей и медицинского персонала.

«На сегодняшний день все сотрудники пяти якорных онкологических стационаров столицы, а это свыше 7 тысяч человек, прошли обучение по программе повышения квалификации. Это стало заключительным этапом перехода онкоклиник на безбумажный формат», — подчеркнула Ракова.

Все имеющие отношение к лечебному процессу специалисты должны уметь использовать возможности клинической информационной системы ЕМИАС. Ведение документации в цифровом формате упрощает доступ медиков и пациентов к необходимым данным. В рамках обучения специалисты приобретают теоретические знания о сервисах и практические навыки, в том числе рассматривают примеры, которые могут возникнуть в повседневной работе. Обучение прошли сотрудники ММНКЦ имени С.П. Боткина, МКНЦ им. А.С. Логинова, ГКБ имени С.С. Юдина, МГОБ № 62, ММКЦ «Коммунарка».

