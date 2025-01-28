Ракова объявила о старте третьего сезона фестиваля школьных театров
В Москве начался третий сезон Московского театрального фестиваля-конкурса школьных театров «Живая сцена», его участниками станут свыше 20 тысяч учащихся колледжей и школ города. Об этом рассказала заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в рамках программы ребята смогут заявить о себе на сцене городских театров, получить советы профессионалов отрасли и создавать красочные декорации. Среди юных москвичей в новом сезоне в конкурсе принимают участие более 20 тысяч школьников – на 30% больше, чем в 2024 году.
Московский фестиваль школьных театров «Живая сцена» проводится третий раз подряд. В рамках проекта на протяжении года выдающиеся российские режиссеры и актеры становятся наставниками юных москвичей. Они участвуют в репетициях, помогают с подбором репертуара, содействуют развитию творческого объединения и готовят ребят к большой сцене.
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