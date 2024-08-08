Ракова назвала востребованные направления оплачиваемых стажировок для выпускников
Число оплачиваемых стажировок для выпускников колледжей и вузов в центре инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» в Москве выросло на 20%. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила заммэра, сотрудничество с ведущими столичными работодателями позволяет учащимся колледжей освоить востребованную профессию и гарантированно трудоустроиться. Многие студенты проходят практику либо стажировку во время обучения.
«А для тех, кто еще не определился с местом будущей работы, а также для выпускников вузов без профессионального опыта, центр «Профессии будущего» предлагает возможность получить первые практические навыки на оплачиваемых стажировках. Всего доступно более 2 тысяч предложений из сферы ИТ, промышленности, финансов, а также торговли и услуг», — рассказала Ракова.
Карьерные наставники центра «Профессии будущего» помогут подобрать подходящую вакансию, составить резюме и сопроводительное письмо, посоветуют тренинги для развития навыка эффективной самопрезентации и подготовки к беседе с работодателем, сориентируют по наиболее востребованным направлениям. Так, лидерами по числу предложений для стажировок стали организации в области информационных технологий и телекоммуникаций., которые ищут в том числе аналитиков данных, программистов, разработчиков. Вторая по популярности — сфера оптовой и розничной торговли, где требуются специалисты по работе с маркетплейсами и менеджеры по продажам.
Кроме того, учащимся и выпускникам из финансовой сферы предлагают оплачиваемые стажировки в качестве экономистов, финансовых или инвестиционных аналитиков. Востребованы и специалисты из промышленного сектора, ведущие предприятия Москвы приглашают сервисных инженеров и инженеров-механиков, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков.
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