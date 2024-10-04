Ракова: Москва поздравила учителей инсталляциями в виде огромных букетов
В Москве на данный момент работает 57 тысяч учителей. При этом 12 тысяч или 20% от общего числа педагогов – молодые специалисты. В 2024 году к ним присоединилось более 300 выпускников, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Сегодня в московских школах проходят концерты, выставки и праздничные линейки. Педагогов встречают как настоящих звезд: ковровые дорожки при входе в здание, цветы и бурные аплодисменты от учеников», — сообщила вице-мэр.
Как добавила Ракова, накануне праздника в сквере у Большого театра, Музеона и в Новопушкинском сквере появились большие праздничные букеты-инсталляции. Также на территории школ, обновленных после капитального ремонта, и в новых учебных заведениях были установлены кубы-холсты. Художники проекта «Озон Баллон» вместе с юными участниками конкурса «Яркий город» устроят на них настоящий арт-перфоманс с изображением кота МЭШика.
Отдельное музыкальное поздравление для учителей подготовил камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Помимо прочего в День учителя 5 октября для педагогов проведут бесплатные экскурсии в Третьяковской галерее, Пушкинском музее и Государственном историческом музее.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище
- Лукашенко: Белоруссия готова помочь в восстановлении Украины
- Дэвид Гилмор поклялся никогда больше не выступать c Роджером Уотерсом
- Евросоюз приостановил встречи высокого ранга с руководством Грузии
- В Ярославле арестовали похитителя кенгуру
- СМИ: Поезд столкнулся с грузовиком в Ленинградской области
- Эминем объявил, что станет дедушкой
- Три беспилотника ВСУ атаковали Курскую область
- Прилучный и «Комбинация»: Названы самые успешные сериалы сентября
- Премьер Словакии заявил, что Евросоюз и Россия нужны друг другу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru