Ракова: Кардиохирурги Морозовской больницы выполнили сложную коррекцию порока сердца ребенка

Хирурги столичной Морозовской больницы выполнили коррекцию редкого порока сердца – аномалии Тауссиг-Бинга — и спасли жизнь новорожденному мальчику. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, медики спасают детей с самыми тяжелыми патологиями благодаря модернизации, внедрению кардиологического скрининга и сотрудничеству с перинатальными центрами. В Морозовской больнице ежедневно проводят успешную хирургическую коррекцию врожденных пороков сердца у малышей любого возраста.

«В данном случае редчайшая аномалия Тауссиг-Бинга была выявлена у ребенка еще до рождения, на УЗИ. Заболевание сложное, встречается реже, чем у 1% новорожденных, и требует высококвалифицированной помощи. Морозовские кардиохирурги выполнили уникальную двухэтапную операцию», – поделилась Ракова.

Сперва медики, учитывая течение инфекционного процесса у малыша, восстановили ему дугу аорты и ограничили поступление крови в легкие для защиты от избыточно высокого давления. Второй этап лечения был проведен через четыре месяца: хирурги переместили аорту и легочную артерию в анатомически правильные позиции, реимплантировали коронарные артерии в неоаорту и закрыли дефект межжелудочковой перегородки. Осложнений после операции не зарегистрировали, и ребенка выписали домой.

