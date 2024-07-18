Ракова: Кардиохирурги Морозовской больницы выполнили сложную коррекцию порока сердца ребенка
Хирурги столичной Морозовской больницы выполнили коррекцию редкого порока сердца – аномалии Тауссиг-Бинга — и спасли жизнь новорожденному мальчику. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, медики спасают детей с самыми тяжелыми патологиями благодаря модернизации, внедрению кардиологического скрининга и сотрудничеству с перинатальными центрами. В Морозовской больнице ежедневно проводят успешную хирургическую коррекцию врожденных пороков сердца у малышей любого возраста.
«В данном случае редчайшая аномалия Тауссиг-Бинга была выявлена у ребенка еще до рождения, на УЗИ. Заболевание сложное, встречается реже, чем у 1% новорожденных, и требует высококвалифицированной помощи. Морозовские кардиохирурги выполнили уникальную двухэтапную операцию», – поделилась Ракова.
Сперва медики, учитывая течение инфекционного процесса у малыша, восстановили ему дугу аорты и ограничили поступление крови в легкие для защиты от избыточно высокого давления. Второй этап лечения был проведен через четыре месяца: хирурги переместили аорту и легочную артерию в анатомически правильные позиции, реимплантировали коронарные артерии в неоаорту и закрыли дефект межжелудочковой перегородки. Осложнений после операции не зарегистрировали, и ребенка выписали домой.
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