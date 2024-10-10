Ракова: Хирургам Москвы удалось спасти мужчину с гигантской аневризмой брюшной аорты
В Институте скорой помощи имени Склифосовского спасли мужчину с разрывом аневризмы брюшной аорты размером в тысячу кубических сантиметров, подобная патология встречается всего в 10% случаев, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что эффективнее спасать жизни горожан позволяют единые медицинские алгоритмы, мультидисциплинарный подход к оказанию специализированной помощи и особые требования к компетенциям сотрудников. По словам Раковой, благодаря профессионализму врачей флагманского центра и комплексному мультидисциплинарному подходу сосудистых хирургов, реаниматологов и анестезиологов удалось спасти жизнь пациенту с разрывом аневризмы.
Мужчина поступил с жалобами на боль за грудиной, в области поясницы и правом подреберье. Во время обследования врачи выявили у него разрыв аневризмы брюшной аорты – главного сосуда, который снабжает организм кровью. Пациенту провели экстренное хирургическое вмешательство. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru