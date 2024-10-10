Ракова: Хирургам Москвы удалось спасти мужчину с гигантской аневризмой брюшной аорты

Она отметила, что эффективнее спасать жизни горожан позволяют единые медицинские алгоритмы, мультидисциплинарный подход к оказанию специализированной помощи и особые требования к компетенциям сотрудников. По словам Раковой, благодаря профессионализму врачей флагманского центра и комплексному мультидисциплинарному подходу сосудистых хирургов, реаниматологов и анестезиологов удалось спасти жизнь пациенту с разрывом аневризмы.

Мужчина поступил с жалобами на боль за грудиной, в области поясницы и правом подреберье. Во время обследования врачи выявили у него разрыв аневризмы брюшной аорты – главного сосуда, который снабжает организм кровью. Пациенту провели экстренное хирургическое вмешательство. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

