Ракова: Хирургам Москвы удалось спасти мужчину с гигантской аневризмой брюшной аорты

В Институте скорой помощи имени Склифосовского спасли мужчину с разрывом аневризмы брюшной аорты размером в тысячу кубических сантиметров, подобная патология встречается всего в 10% случаев, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Она отметила, что эффективнее спасать жизни горожан позволяют единые медицинские алгоритмы, мультидисциплинарный подход к оказанию специализированной помощи и особые требования к компетенциям сотрудников. По словам Раковой, благодаря профессионализму врачей флагманского центра и комплексному мультидисциплинарному подходу сосудистых хирургов, реаниматологов и анестезиологов удалось спасти жизнь пациенту с разрывом аневризмы.

Мужчина поступил с жалобами на боль за грудиной, в области поясницы и правом подреберье. Во время обследования врачи выявили у него разрыв аневризмы брюшной аорты – главного сосуда, который снабжает организм кровью. Пациенту провели экстренное хирургическое вмешательство. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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