Ракова рассказала об успешном удалении опухоли у новорожденной в Морозовской больнице
Врачи Москвы помогли беременной пациентке и спасли ее ребенка с опухолью в ротовой полости, медики Перинатального центра ГКБ №31 им. академика Г.М. Савельевой успешно выполнили кесарево сечение, а хирурги Морозовской детской больницы удалили новообразование у малышки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, в перинатальных центрах города уделяют отдельное внимание пациенткам, нуждающимся в специализированной помощи. Правильно организованная логистика и эффективное взаимодействие медиков позволяют быстро реагировать и спасать жизни в критических ситуациях.
«Благодаря современным методам диагностики врачам больницы имени Г.М. Савельевой и Морозовской детской больницы удалось обнаружить врожденный порок развития плода — опухоль ротовой полости, которая создавала риск удушья у ребенка. Врачи провели своевременные оперативные роды и удалили новообразование», — рассказала Ракова.
Сейчас пациенток выписали домой, они остаются под наблюдением в амбулаторном режиме.
Значительно повысить успех лечения позволяют своевременная пренатальная диагностика и привлечение мультидисциплинарной команды. Так, на родоразрешение пациентки в перинатальный центр ГКБ № 31 пригласили оториноларинголога, анестезиологов-реаниматологов и челюстно-лицевого хирурга Морозовской больницы. На следующий день после появления ребенка на свет медики Морозовской больницы удалили малышке доброкачественную опухоль — эпулис — которая образовалась на десне, могла помешать глотанию и заблокировать дыхательные пути. На 8 сутки жизни маму и младенца выписали из больницы.
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