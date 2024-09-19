Ракова: COVID-19 стал привычным сезонным заболеванием в Москве
Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону, при этом большая часть заболевших – пациенты с ОРВИ, преимущественно с риновирусом и COVID-19. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в течение года в городе ведется регулярный мониторинг эпидемически значимых инфекционных возбудителей, что позволяет оперативно трансформировать городскую инфраструктуру исходя из прогнозов заболеваемости.
«Сейчас среди сезонных заболеваний преобладают риновирус (65%) и COVID-19 (27%). Другие вирусы занимают в структуре менее 10% – это парагрипп, аденовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы, RS-вирус, бетакоронавирусы, коронавирусы NL-63, 229Е и HKU», - сообщила Ракова.
Она также отметила, что наиболее распространенным штаммом COVID-19 в Москве остается FLIRT. Пациенты в этом случае переносят болезнь в легкой форме без осложнений и быстро идут на поправку.
В целях профилактики сезонных заболеваний заммэра города порекомендовала своевременно прививаться от гриппа, уточнив, что в последние годы в Москве не было зарегистрировано случаев тяжелого осложнения гриппа среди вакцинированных жителей. Стойкий иммунитет от вакцинации вырабатывается примерно через 10-15 дней. Жители города могут сделать прививку не только в городских поликлиниках, но и в мобильных пунктах вакцинации у некоторых станций метро, МЦК и ж/д станций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru