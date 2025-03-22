Пять жилых комплексов по реновации построят в Северном Тушине
Пять новых жилых комплексов возведут по программе реновации на северо-западе столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамент градостроительной политики Владислав Овчинский.
Три новостройки построят на улице Героев Панфиловцев. И по одной – на улице Свободы и на бульваре Яна Райниса.
«Общая площадь новостроек в общей сложности составит почти 240 тысяч квадратных метров. В жилых комплексах на улице Героев Панфиловцев предусмотрено по 1287 квартир с готовой улучшенной отделкой, а на улице Свободы и бульваре Яна Райниса – по 850», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Он также отметил развитую городскую и транспортную инфраструктуру района, где возведут жилые комплексы. Во всех подъездах новых домов предусмотрены отдельные помещения для колясок и консьержей. Первые этажи повсеместно сделают нежилыми. В них разместятся предприятия социально-бытового обслуживания, магазины и пункты выдачи заказов.
Вся придомовая территория пяти новостроек будет озеленена, во дворах оборудуют площадки для активного отдыха и спорта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
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