Пять жилых комплексов по реновации построят в Северном Тушине

Пять новых жилых комплексов возведут по программе реновации на северо-западе столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамент градостроительной политики Владислав Овчинский.

Три новостройки построят на улице Героев Панфиловцев. И по одной – на улице Свободы и на бульваре Яна Райниса.

«Общая площадь новостроек в общей сложности составит почти 240 тысяч квадратных метров. В жилых комплексах на улице Героев Панфиловцев предусмотрено по 1287 квартир с готовой улучшенной отделкой, а на улице Свободы и бульваре Яна Райниса – по 850», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Он также отметил развитую городскую и транспортную инфраструктуру района, где возведут жилые комплексы. Во всех подъездах новых домов предусмотрены отдельные помещения для колясок и консьержей. Первые этажи повсеместно сделают нежилыми. В них разместятся предприятия социально-бытового обслуживания, магазины и пункты выдачи заказов.

Вся придомовая территория пяти новостроек будет озеленена, во дворах оборудуют площадки для активного отдыха и спорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

