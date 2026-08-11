Пять жилых домов отремонтируют на Алтуфьевском шоссе

Пять жилых домов 1979-1984 годов постройки отремонтируют на Алтуфьевском шоссе. О том, что согласованы соответствующие проекты капремонта, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Мосгосэкспертиза выдала положительные заключения по проектам капитального ремонта пяти жилых домов на Алтуфьевском шоссе. В зданиях модернизируют инженерные коммуникации, после чего проведут локальные восстановительные работы, а также обновят подвалы и кровли», – добавил Щербаков.

Так, будут выполнены замена либо ремонт магистралей отопления, канализации, а также внутридомовых сетей холодного и горячего водоснабжения. После этого локальный ремонт в зонах прокладки коммуникаций проведут в местах общего пользования и в квартирах.

Кроме того, рабочие отремонтируют заменят защитные металлические ограждения и кровельное покрытие, а также отремонтируют надстройки на крышах домов.

Также фасады домов 58А, 58Б и 62В расчистят фасады от загрязнений, обработают их бактерицидными составами, выровняют поверхности и окрасят, а также установят новые входные двери, отремонтируют козырьки, поручни и ограждения, заменят покрытия крылец.

В свою очередь в доме 62В в подъездах обновят облицовку из керамической плитки, заменят напольное покрытие на межэтажных площадках и в тамбурах, приведут в порядок потолки и стены, а также отремонтируют лестницы.

