Пять резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» стали победителями конкурса Российского научного фонда
Пять резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стали победителями конкурса технологических предложений в области микроэлектроники от Российского научного фонд. Как рассказал заместитель мэр Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, 11 разработок предприятий ОЭЗ войдут в основу отечественной электронной промышленности. На их основе создадут новые технологии, материалы, оборудование и системы проектирования для производства электронных компонентов.
«На базе столичной ОЭЗ сформирован отраслевой кластер более чем из 40 предприятий. Они выпускают микросхемы, оптико-электронные приборы, микроэлектронные компоненты, системы безопасности на основе искусственного интеллекта и биометрические идентификаторы. Новые предложения резидентов помогут реализовать актуальные запросы рынка и конкретных заказчиков», — рассказал Максим Ликсутов.
Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности». Отобранные предложения включают проект по созданию системы очистки выхлопных газов процесса CVD от хлоридов и углеводородов, а также высокочувствительную систему контроля чистоты воды, необходимая для производства современных российских процессоров. Еще один резидент представил технологию для изготовления отечественных микропроцессоров и чипов нового поколения.
Далее Российский научный фонд проведет публичные конкурсы для отбора исполнителей грантовых проектов. Размер грантов составит от 10 до 30 миллионов рублей в год, с максимальным сроком реализации проектов до трех лет.
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