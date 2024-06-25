Пять помещений у МЦД выставлены на торги в СВАО Москвы

Город выставил на торги пять помещений свободного назначения в Северо-Восточном административном округе. Они расположены на первых этажах новых многоквартирных домов в районе Северный, рядом со станцией Долгопрудная первого Московского центрального диаметра, сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике. Один из лотов – площадью 151 квадратный метр – находится по адресу Долгопрудная аллея, дом 15, корпус 3. Заявки принимаются до 5 августа. Открытый аукцион состоится 13 августа.

