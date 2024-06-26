Пять коммерческих помещений будет продано на западе Москвы

В столичном районе Фили-Давыдково будет продано пять коммерческих помещений. Как сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, на торги выставлены нежилые помещения, расположенные на первом этаже новостройки.

«Как правило, эти объекты имеют свободное назначение, что предоставляет широкие возможности для бизнеса: в них можно открыть аптеки, магазины, кафе, пункты выдачи товаров и многое другое. Сейчас город предлагает пять таких помещений недалеко от станции метро “Кунцевская”», — рассказал Кирилл Пуртов.

Он также уточнил, что площадь выставленных на торги объектов варьируется от 109 до 169 квадратных метров. Каждый из них имеет отдельный вход, внутри выполнена черновая отделка и подведены коммуникации. Стоимость лотов определится в ходе открытых аукционов, которые пройдут 23 июля и 13 августа. Прием заявок завершится 15 июля и 5 августа. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Как напомнили в Департаменте, в Москве регулярно выставляют на городские торги различное имущество: здания и помещения, земельные участки, нестационарные торговые объекты и другие лоты. Витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы, где в разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация, фотографии, документация, условия и форма реализации. Участвовать в городских торгах можно онлайн. Для этого понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

