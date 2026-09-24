Путин призвал правительство эффективно проводить денежно-кредитную политику
Президент РФ Владимир Путин 23 сентября выступил на совещании с правительством, подведя итоги голосования на выборах в Госдуму девятого созыва.
По мнению главы государства, прошедшее с 18 по 20 сентября 2026 года электоральное событие демонстрирует, что граждане связывают свое будущее с укреплением страны и рассчитывают на достижение всех поставленных государством целей. А очереди на избирательных участках на фоне попыток сорвать выборы, как утверждает Путин, говорят о том, что запугать Россию невозможно.
Отдельно Путин обратился к участникам СВО, подчеркнув, что это голосование за них и что «люди верят в нашу Победу, верят в ваше мужество». Президент добавил также, что укрепление обороноспособности государства невозможно без эффективной денежно-кредитной политики.
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