Путин призвал правительство эффективно проводить денежно-кредитную политику

Президент РФ Владимир Путин 23 сентября выступил на совещании с правительством, подведя итоги голосования на выборах в Госдуму девятого созыва.

По мнению главы государства, прошедшее с 18 по 20 сентября 2026 года электоральное событие демонстрирует, что граждане связывают свое будущее с укреплением страны и рассчитывают на достижение всех поставленных государством целей. А очереди на избирательных участках на фоне попыток сорвать выборы, как утверждает Путин, говорят о том, что запугать Россию невозможно.

Отдельно Путин обратился к участникам СВО, подчеркнув, что это голосование за них и что «люди верят в нашу Победу, верят в ваше мужество». Президент добавил также, что укрепление обороноспособности государства невозможно без эффективной денежно-кредитной политики.