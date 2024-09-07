Путин и Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро

В Москве открыли первый участок Троицкой линии метро. Четыре станции — «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская» — уже начали принимать пассажиров.

Открытие прошло с участием президента России Владимира Путина, который в режиме видеоконференции разрешил начать движение.

По случаю Дня города в Москве также открыли кампус МГТУ имени Баумана и первую очередь кинопарка Москино.

Чуть ранее на мероприятии в концертном зале «Зарядье» президент поздравил москвичей с праздником, назвав столицу «одним из лучших мегаполисов мира». Путин также упомянул, что Москва «стала важнейшим центром развития беспилотных технологий».

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:Владимир ПутинСергей СобянинМетроМосковское Метро

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