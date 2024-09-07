Путин и Собянин открыли московский кинокластер

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первую очередь кинопарка «Москино», сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Решение о строительстве кинопарка было принято Собяниным в 2019 году. «Москино» стал комплексом для киносъемок. В кинопарке будут создавать многоразовые декорации, благодаря чему будут сокращены сроки съемок фильмов и снижена стоимость съекмок.

Церемония открытия кинопарка прошла онлайн.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:ФильмСергей СобянинВладимир Путин

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