Путин и Собянин открыли московский кинокластер
7 сентября 202414:25
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первую очередь кинопарка «Москино», сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Решение о строительстве кинопарка было принято Собяниным в 2019 году. «Москино» стал комплексом для киносъемок. В кинопарке будут создавать многоразовые декорации, благодаря чему будут сокращены сроки съемок фильмов и снижена стоимость съекмок.
Церемония открытия кинопарка прошла онлайн.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru