Протяженность линий метро в Москве до 2032 года вырастет вдвое

До конца 2032 года в Москве намерены построить 34 станции и 83 километра линий метро. Это увеличит протяженность линий метрополитена с учетом МЦК вдвое относительно 2010 года, сообщает портал mos.ru.

При этом активные работы велись и в 2025 году. К примеру, в сентябре было завершено сооружение основного 25-километрового участка Троицкой линии от «ЗИЛа» до «Коммунарки», включающего 11 станций.

Уже в октябре 2025 года начали строительство 17-километрового южного участка этой линии до Троицка на шесть станций. Также продолжается строительство Рублево-Архангельской линии метро. Первые станции намерены открыть уже в 2026 году.

В столице уже начали строительство и Бирюлевской линии метро, станций «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и «Достоевская» Кольцевой. Продолжаются подготовительные работы к началу сооружения станции «Южный порт» в Печатниках.

Помимо прочего ожидается продление Сокольнической линии метро со строительством станций «МГСУ», «Холмогорская» (проектное название) и Филевской линии в инновационный центр «Сколково».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью РБК отмечал, что в столице к 2030 году намерены построить 31 станцию метро.

«Принимая решение о строительстве метро в том или ином районе, мы смотрим на то, есть ли там потенциал развития или стройка жилых кварталов», - пояснял он.

По словам Ефимова, основной объем строительства ведется на Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линиях метро.

