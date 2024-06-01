Промышленный проект Москвы награжден международной премией рекламы и маркетинга
Столичный проект «Москва производит не только впечатление» завоевал первое место в номинации «Брендированный контент в наружной рекламе» и стал вторым среди стратегий некоммерческих организаций международной премии рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Проект «Москва производит не только впечатление» призван популяризировать столичную промышленность. Он был создан для формирования положительного имиджа производств, дополнительного интереса у жителей города к ним и поддержки благоприятного инвестиционного климата», — рассказал глава департамента.
Он также был призван изменить стереотипы о столице, показать ее промышленную мощь в противопоставлении сфере развлечений, а также донести до жителей и гостей столицы, что Москва способна принимать современные вызовы, в частности, наращивать импортозамещение.
Как отмечается, результатом информационной кампании посещение сайта investmoscow.ru увеличилось вдвое. Около 1,8 миллиона человек побывало на нём во время реализации проекта.
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