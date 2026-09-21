Производство высокоточных датчиков давления запущено в ОЭЗ «Технополис Москва»

Компания «Регсенсор», являющаяся резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», наладила выпуск высокоточных интеллектуальных датчиков, которые измеряют абсолютное, дифференциальное и избыточное давление. Продукция находит применение в ключевых отраслях: от нефтегазового и добывающего сектора до химической и фармацевтической промышленности, а также энергетики. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина развитие подобных высокотехнологичных производств идёт при активной поддержке города. Для резидентов столичной ОЭЗ действуют существенные налоговые льготы: они не платят налоги на имущество, землю и транспорт, а налог на прибыль для них снижен до 2%. Благодаря этим мерам компании могут активнее инвестировать в инновации.

«Так, недавно на площадке запустили производство высокоточных интеллектуальных датчиков дифференциального, абсолютного и избыточного давления. Приборы используются в управлении технологическими процессами в добывающей, нефтегазовой и химической промышленности, фармацевтике и энергетике. Объем инвестиций в проект превысил 200 миллионов рублей», — отметил Максим Ликсутов.

Ежегодный объём производства датчиков планируется на уровне до 50 тысяч единиц. Главное преимущество изделий — измерительная ячейка на базе монокристалла кремния: она обеспечивает исключительную точность и стабильность показаний. Погрешность этих датчиков — всего 0,025% от шкалы измерений, тогда как у традиционных аналогов она варьируется в диапазоне от 0,04 до 1%. Такая высокая точность особенно важна на сложных производствах — например, в нефтехимии, где даже незначительное изменение давления может заметно повлиять на качество итогового продукта.

