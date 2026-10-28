Производители ОЭЗ «Технополис Москва» выходят на рынок Индии

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» заключили соглашение о сотрудничестве с представителями индийской промышленности. Документ с компанией Trivitron Artificial Intelligence Private Limited был подписан в рамках II Московского инвестиционно-промышленного форума. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, столица активно развивает торгово-экономические отношения с Индией.

«По объемам торговли с ней столица традиционно занимает первое место среди российских регионов. В первом полугодии 2026 года на долю Москвы пришлось 45% всего отечественного товарооборота с этой страной. Свой вклад в сотрудничество внесут резиденты ОЭЗ «Технополис Москва», которые заключили соглашение о продвижении в Индию своей инновационной продукции. Это открывает для компаний новые возможности для локализации производства и укрепления позиций на рынке Южной Азии», — отметил Ликсутов.

Заммэра пояснил, что в рамках соглашения будет развиваться совместное производство, которое займётся выпуском и поставками на рынок медицинского оборудования для больниц, профессиональных мониторов и интерактивных дисплеев. При этом резидентам «Технополиса» окажут поддержку в виде получения государственных льгот, необходимых разрешений и регистраций, а также подключения производства к инженерной инфраструктуре. Ликсутов подчеркнул, что запуск проекта позволит усилить присутствие российской инновационной техники на индийском рынке.

Как напомнили в мэрии Москвы, продвижением продукции столичных предприятий на зарубежных рынках занимается центр «Моспром». Его поддержкой охвачено уже более 1,3 тысячи компаний, а география поставок охватывает свыше 100 стран. «Технополис Москва» в этом году отмечает 20 лет со дня основания. За это время проект стал не просто стартовой площадкой для инновационных проектов, а ключевым хабом отечественной промышленности. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ размещено более 250 высокотехнологичных предприятий в сфере микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, ИТ и робототехники.

