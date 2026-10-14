Производитель силовых блоков питания для серверов стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Производитель высокотехнологичных блоков питания для серверного оборудования и силовых модулей для зарядных станций электротранспорта получил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, проект реализует предприятие «Элемент-Технологии», которое входит в группу компаний «Элемент». Его производственные мощности составляют более семи тысяч квадратных метров.

«Высокотехнологичная продукция будет востребована в оборудовании, которое применяют в дата-центрах для обработки и анализа больших данных, работе искусственного интеллекта. Силовые модули позволят развивать сеть быстрых зарядных станций городского и личного электротранспорта», — отметил Ликсутов.

Уже в этом году предприятие начнёт серийный выпуск продукции. Ежегодно «Элемент-Технологии» планируют выпускать свыше 100 тысяч блоков питания серверного оборудования мощностью до пяти тысяч ватт, а также более 25 тысяч силовых модулей для зарядных станций электромобилей, мощностью до 40 киловатт. Заммэра подчеркнул, что эти устройства будут востребованы не только в Москве и Московской области, но и в ряде других регионах страны.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» отмечает своё 20-летие. За это время проект стал не просто стартовой площадкой для инновационных проектов, а центром притяжения для компаний и ключевым хабом отечественной промышленности. Сегодня на 10 площадках «Технополиса» локализовано производство более 250 высокотехнологичных предприятий в сфере микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, ИТ и робототехники.

