Проект второй очереди строительства ЖК «Амбер Сити» согласовали в Хорошевском районе

Проект второй очереди возведения жилого комплекса «Амбер Сити» по адресу: 3-й Хорошевский проезд, владение 3А согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Проект второй очереди строительства жилого комплекса предполагает возведение трех разновысотных корпусов, а также пристроенных к ним зданий с помещениями коммерческого назначения. В общей подземной части ЖК предусмотрен двухуровневый паркинг», – отметил он.

В новых домах будет 1522 квартиры – от одной до пяти комнат. На подземных этажах, кроме технических помещений и автостоянки на 780 мест, разместятся кладовые для жильцов. В нежилых помещениях первых этажей, согласно проектной документации, откроются непродовольственные магазины, супермаркет и другие коммерческие объекты.

Проект также предусматривает организацию внутреннего двора, который будет закрыт для проезда личного автотранспорта. На территории участка строительства создадут благоустроенное общественное пространство.

