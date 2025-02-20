Проект второй очереди строительства ЖК «Амбер Сити» согласовали в Хорошевском районе
Проект второй очереди возведения жилого комплекса «Амбер Сити» по адресу: 3-й Хорошевский проезд, владение 3А согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Проект второй очереди строительства жилого комплекса предполагает возведение трех разновысотных корпусов, а также пристроенных к ним зданий с помещениями коммерческого назначения. В общей подземной части ЖК предусмотрен двухуровневый паркинг», – отметил он.
В новых домах будет 1522 квартиры – от одной до пяти комнат. На подземных этажах, кроме технических помещений и автостоянки на 780 мест, разместятся кладовые для жильцов. В нежилых помещениях первых этажей, согласно проектной документации, откроются непродовольственные магазины, супермаркет и другие коммерческие объекты.
Проект также предусматривает организацию внутреннего двора, который будет закрыт для проезда личного автотранспорта. На территории участка строительства создадут благоустроенное общественное пространство.
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