Проект многоквартирного дома по программе реновации согласован в Ростокино
Согласован проект многоквартирного дома по программе реновации в районе Ростокино. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Выдано положительное заключение по проекту многоквартирного дома, который построят по программе реновации в районе Ростокино. В новостройке запланировано 172 квартиры, общая площадь которых превысит 10,8 тысячи квадратных метров», — сообщил он.
Новый дом появится по адресу: Сельскохозяйственная улица, владение 18, корпус 6. На участке отсутствуют объекты капитального строительства. Общая площадь надземной части здания составит более 15 тысяч квадратных метров.
Квартиры будут сданы с чистовой отделкой, выполненной с применением современных, долговечных и безопасных материалов. Шесть из них спроектированы с учетом потребностей маломобильных граждан. Безбарьерную среду обеспечат в местах общего пользования и на придомовой территории.
На первом этаже предусмотрены помещения общественного назначения, среди них будет размещен Центр информирования населения по переселению в рамках программы реновации и объединенная диспетчерская служба.
Проект предполагает благоустройство придомовой территории: во дворе установят детскую и спортивную площадки, устроят дорожки и газоны, а также посадят деревья и кустарники.
Новостройка впишется в сложившуюся инфраструктуру района. В пешей доступности находятся поликлиники, школы, детские сады, магазины, кафе, спортивные объекты, а также остановки общественного транспорта и места для прогулок и отдыха: парк «Сад будущего», Леоновская роща и Ростокинский акведук.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы ее реализации в два раза. Он также рассказал о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.
