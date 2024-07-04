Продукция компаний-резидентов «Технополиса Москва» обеспечивает безопасность граждан
Инновационная продукция компаний Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» обеспечивает безопасность граждан, в том числе, защищает от различных киберугроз, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По его словам, 14 компаний-резидентов «Технополиса Москва» работают в секторе информационно-коммуникационных технологий. Они занимаются кибербезопасностью, выпуском телеком-оборудования, программных продуктов и другого. За время существования ОЭЗ компании-резиденты IT-сектора произвели продукции почти на 50 миллиардов рублей.
На территории ОЭЗ работает компания «С-Терра СиЭсПи», продукция которой обеспечивает защиту каналов связи, а также безопасную работу удаленных и мобильных пользователей. А производитель «НИИМЭ» в начале 2024 года сертифицировал свою разработку в области криптозащиты информации для использования на объектах критической инфраструктуры.
Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал о компании «Диагностика М», специалисты которой в начале 2024 года запустили серийное производство интроскопов с функцией искусственного интеллекта. Производимая продукция фирмы востребована не только внутри страны, но пользуется спросом и на зарубежных рынках.
По словам гендиректора компании «Диагностика-М» Павла Лебедева, на российской границе на сегодняшний день установлены семь высокотехнологичных порталов, произведенных компанией. Это оборудование позволяет досматривать сразу в двух ракурсах до 120 транспортных средств в час при непрерывном движении 100% автотранспорта без необходимости его разгрузки.
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